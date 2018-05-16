В Херсоне избирают меру пресечения руководителю "РИА Новости-Украина" Вышинскому

Херсонский городской суд в среду избирает меру пресечения в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины.

"Заседание Херсонского суда по избранию меры пресечения проходит в настоящее время", - сообщили в СБУ.

В то же время, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что на допросы по данному делу будут вызывать 47 граждан Украины в качестве свидетелей, в том числе тех, кто занимается журналистской деятельностью.

Как сообщалось, 15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Правоохранители задержали в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" К.Вышинского.

Следствие установило, что "Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации создало "Российское информационное агентство Новости-Украина", с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях в стране, в том числе всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией.

В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

По результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиаресурсов в Украине.

Вечером 15 мая К.Вышинскому было объявлено о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В среду его привезли в Херсон, где суд изберет меру пресечения. Прокуратура будет просить о содержании под стражей.