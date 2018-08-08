В Киеве появятся инспекторы по парковке, которые смогут эвакуировать машины

Муниципальные инспекторы получат с 27 сентября 2018 года полномочия составлять админпротоколы, выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто в Киеве.

Об этом сообщил руководитель КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас.

Так, у инспекторов по парковке будет возможность составлять протоколы нарушений и эвакуировать машины, которые припарковали на перекрестках, велодорожках, на местах для людей с инвалидностью, в зонах движения общественного транспорта и пешеходов. До 27 сентября это имеют право делать исключительно полицейские.

Со слов Нимаса, благодаря этому можно будет избежать инцидентов, которые порой случались во время снегопадов зимой: неправильно припаркованные авто мешали снегоуборочной машине. Этой зимой муниципальные инспекторы будут иметь право эвакуировать такие автомобили.

Отмечается, что, если эвакуаторов не будет хватать, столица привлечет дополнительные на условиях аутсорсинга.

NewsOne

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