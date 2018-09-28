В Киеве прекращает работу кинотеатр Кинопанорама

В кинотеатре состоится Последний сеанс – прощальная вечеринка, на которой покажут хронику про кинотеатр и фильм Панорама Юрия Шилова.

В Киеве закрывается кинотеатр Кинопанорама, который находится на Шота Руставели. Об этом говорится на странице прощального события кинотеатра в Facebook.

Отмечается, что 30 сентября в кинотеатре состоится Последний сеанс – прощальная вечеринка, на которой покажут хронику про кинотеатр и фильм Панорама Юрия Шилова.

Организаторы события обещают, что на событие придут люди, которые делали в Кинопанораме свои проекты. А уже с 1 октября кинотеатр будет закрыт.

До 2008 года Кинопанорама была в коммунальной собственности города, после чего ее приватизировали. По данным СМИ, с 2009 года он принадлежит компании бизнесмена Мохаммада Захура ISTIL Group.

Ранее в Украине силовики прекратили деятельность одного из крупнейших онлайн кинотеатров – Оnlainfilm– за нарушение авторских прав. Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышала два миллиона.