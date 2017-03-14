В Киеве выявили подпольный телецентр, через который транслировали запрещенные российские телеканалы

Сейчас прекращено вещание 76 российских каналов, запрещенных решением Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые могли принимать более 350 тысяч абонентов

В столице правоохранители выявили подпольный телекоммуникационный центр, через который транслировали запрещенные российские телеканалы, сообщает пресс-служба СБУ.

Его организаторы - граждане России, Казахстана и Украины создали подпольный телекоммуникационный центр и распространяли российскую пропаганду не только в Украине, но и на временно оккупированных территориях.

"Во время обысков в Святошинском районе Киева на территории режимно- секретных объектов одного из научно-исследовательских институтов правоохранители изъяли финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность, оборудование для декодирования зашифрованного спутникового сигнала, радиотелевизионную аппаратуру, российские карты доступа к сетям спутникового телевидения, серверное и другое оборудование общей стоимостью почти 2 млн грн. Сейчас прекращено вещание 76 российских каналов, запрещенных решением Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые могли принимать более 350 тысяч абонентов", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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