В Киеве задержан журналист "РИА Новости-Украина", гражданин Украины Кирилл Вышинский.
Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Задержан гражданин Украины, журналист "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что указанное лицо задержано по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Также источник отметил, что у задержанного проходят обыски.
Напомним, сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля.