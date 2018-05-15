В Киеве задержан журналист "РИА Новости-Украина", гражданин Украины Кирилл Вышинский.

Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Задержан гражданин Украины, журналист "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что указанное лицо задержано по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также источник отметил, что у задержанного проходят обыски.

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории Украины гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля.