В Киеве "заминировали" телеканал Интер

Правоохранители проводят обследование помещений телеканала.

В Киеве в пятницу, 27 июля, в полицию около 06:50поступил звонок о заминировании здания по адресу Дмитриевская, 30, там находится редакция телеканала Интер. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали сотрудники полиции, вход в здание закрыт. Ведется обследование помещений телеканала. На данный момент неизвестно, эвакуировали ли ночную смену из редакции. Персонал, который пришел на утреннюю смену не впускают в здание.

Они утверждают, что эфир идет и на работу канала это не повлияло. На месте дежурят медики, пожарные, а также работает взрывотехническая служба.

Отметим, что с 07:00 в прямом эфире телеканала идет трансляция под названием Марафон ко Дню Крещения Руси Наша вера. Подробности происшествия выясняются.