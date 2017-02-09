В Крыму начали вещать украинские радиостанции

На территорию аннексированного Крыма началось вещание двух украинских радиостанций. Об этом сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Чонгарская вышка уже действует – слушайте украинский и крымскотатарский язык в Крыму. Уже сейчас можно слушать в Крыму "Украинское Радио" на 100,7 и Meydan Radiosı на 101,4 и 90,8", – написал Костинский.

Он также анонсировал начало вещания радиостанций "Радио Крым Реалии" и "Херсон FM".

В свою очередь парламентская газета Голос Украины уточняет, что в эфире пока только первый канал "Украинского радио".

"Однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском через вышку получили также радио "Мейдан" (101,4 FМ), "Крым Реалии" (105,9 FM) и "Херсон FM" (107,8 FM). Стоимость проекта составила четыре миллиона гривен", – сообщает газета.

Напомним, 25 января в Чонгаре завершили строительство вышки для теле- и радиовещания на территорию аннексированного Крыма.