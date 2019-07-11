В Литве заблокируют сайт российского пропагандистского информационного агентства Sputnik

Российские пропагандисты со своей ложью и предвзятостью заставляют многие страны, а особенно те, на которые претендует Россия, избавляться от СМИ, которые, прикрываясь свободой слова, выстраивают информацию исключительно в нужном им самим ключе.

Литовская комиссия по теле - и радиовещанию решила заблокировать в Литве сайт российского информационного агентства Sputnik.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовскую телерадиокомпания LRT.

Комиссия обратится в суд с требованием обязать интернет-провайдеров исключить возможность доступа к порталу sputniknews.lt.

Однако сайт агентства заблокируют не за пропаганду, а из-за нарушения им авторских прав.

Речь идет о несанкционированной публикацией Sputnik публикаций Литовского национального языкового бюллетеня телерадиокомпании LRT. LRT обратился в комиссию с соответствующей жалобой 3 июля.

До этого телерадиокомпания просила удалить несанкционированный публично размещенный контент, защищенный авторским правом, но он так и остался общедоступным.

На момент обращения LRT агентством опубликовано 1464 статьи.

Решение вступит в силу, если его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.

Ранее заблокировать сайт Sputnik призвали депутаты от партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. 18 июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность".

Конгресс украинцев в Канаде подготовил обращение к канадским депутатам и чиновникам с требованием запретить телеканалы Russia Today и Sputnik, которые представляют собой угрозу пропаганды в Канаде.

По материалам: Европейская правда