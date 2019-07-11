В Литве заблокируют сайт российского пропагандистского информационного агентства Sputnik

Российские пропагандисты со своей ложью и предвзятостью заставляют многие страны, а особенно те, на которые претендует Россия, избавляться от СМИ, которые, прикрываясь свободой слова, выстраивают информацию исключительно в нужном им самим ключе.
Литовская комиссия по теле - и радиовещанию решила заблокировать в Литве сайт российского информационного агентства Sputnik.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовскую телерадиокомпания LRT.
Комиссия обратится в суд с требованием обязать интернет-провайдеров исключить возможность доступа к порталу sputniknews.lt.
Однако сайт агентства заблокируют не за пропаганду, а из-за нарушения им авторских прав.
Речь идет о несанкционированной публикацией Sputnik публикаций Литовского национального языкового бюллетеня телерадиокомпании LRT. LRT обратился в комиссию с соответствующей жалобой 3 июля.
До этого телерадиокомпания просила удалить несанкционированный публично размещенный контент, защищенный авторским правом, но он так и остался общедоступным.
На момент обращения LRT агентством опубликовано 1464 статьи.
Решение вступит в силу, если его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.
Ранее заблокировать сайт Sputnik призвали депутаты от партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. 18 июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность".
Конгресс украинцев в Канаде подготовил обращение к канадским депутатам и чиновникам с требованием запретить телеканалы Russia Today и Sputnik, которые представляют собой угрозу пропаганды в Канаде.
По материалам: Европейская правда