В Минске задержали журналистку НВ Кристину Бердинских

Белорусские силовики задержали в Минске журналистку журнала Новое Время Кристину Бердинских.

Как сообщила она у себя в Facebook, сейчас ее везут в Московское РОВД.

При этом о причинах таких мер полиция не сообщила.

По словам журналистки, задержание произошло по адресу ул. Фабрициуса, 4, куда приносят "передачки" родственники и близкие задержанных во время акции протеста против закона о "тунеядстве".

"Приехал наряд милиции. Говорят поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали ждите. Рядом синий бус. Просят пройти в бус", - написала она.

Позже Бердинских опубликовала фото из микроавтобуса силовиков, куда ее посадили после задержания.