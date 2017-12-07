В Москве отменили показ фильма о Мустафе Джемилеве

В Москве сняли с показа фильм о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве, который был частью программы фестиваля "Артдокфест".

Президент фестиваля, режиссер Виталий Манский заявил, что организаторы не получили никаких документов и обоснований отмены показа.

"Используя телефонное право, некто, с некоего самого верха потребовал убрать с показа фильм "Мустафа". И помимо нашей воли фильм с показа был снят! Приносим свои извинения зрителям и авторам. Артдокфест бы не поддался ни на какое давление! Стыдно!", - написал он в фейсбуке.

Фильм "Мустафа" снял украинский режиссер Эрнес Сарихалилов. Картина рассказывает о борьбе Джемилева за возвращение в Крым из ссылки во времена СССР, о судебных преследованиях, о 15 годах, проведенных Джемилевым в советских лагерях.

Мустафа Джемилев является лидером крымскотатарского народа, до 2013 года возглавлял Меджлис, который Россия запретила в оккупированном ею Крыму, объявив экстремистской организацией.