В Нацсовете по телевидению не видят оснований отключать 1+1

В Национальном совете по телевидению и радиовещанию не видят оснований для прекращения вещания телеканала 1+1.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я убеждена, что канал будет вещать согласно решению Нацсовета о продлении лицензии, принятому 15 декабря. Не вижу оснований для чего-то другого и буду отстаивать эту позицию", - заявила изданию заместитель председателя совета Ольга Герасимьюк.

В ночь на 29 декабря руководство и сотрудники 1+1 опубликовали обращение к властям. Канал заявил, что несмотря решение Нацсовета о переоформлении лицензии, она так и не была выдана. Также 1+1 имеет информацию о планах рейдерского захвата телеканала, причем, в этом якобы замешана Администрация президента.

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