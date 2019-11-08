В The New York Times поменяли фото с картой Украины без Крыма

Американское издание The New York Times исправило изображение с картой Украины в своей статье от 3 ноября об украинском бизнесмене Игоре Коломойском, передает УНН.

Так, на карте, опубликованной в статье, Крым был отделен от Украины сплошной черной линией - "границей", и отличался по цвету. Теперь же Украина и Крым не отличаются цветом, а на месте "границы" - пунктирная линия.

Напомним, на этой неделе украинское посольство в Вашингтоне призвало The New York Times исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" (https://nyti.ms/32iUxsp)", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что рассчитывают на "оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить американской и мировой общественности правду".