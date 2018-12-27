В НКРСИ рассказали о скорости интернета, внедрении 5G в Украине

Полноценное внедрение 4G, широкополосного интернета в отдаленных частях Украины, а также дальнейшее перераспределение частот, запуск MNP (смена оператора с сохранением номера) и 5G — все это интересует не только участников отечественного телекома, но и рядовых абонентов. И все эти вопросы, и даже чуть больше UBR.ua обсудил с главой Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Александром Животовским.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

Что можно назвать главным событием на телеком-рынке Украины в 2018 году?

Несомненно, это запуск 4G. Мы начали подготовку еще в 2015-м, сразу же после 3G-тендера. Первый аукцион на частоты «четвертого поколения» состоялся в начале 2018 года. Но самое важное, что на нем была конкуренция, операторы боролись за лоты. Еще из важного — мы впервые применили механизм компенсации. Когда компания «ММДС Украина» вернула государству лишние частоты в диапазоне 2,6 Гигагерц. И за это получила 500 млн. грн. от операторов.

В чем именно его особенность?

Ведь раньше неоднократно наблюдались попытки заработка на радиочастотном ресурсе (РЧР). Сначала некто получал лицензию на частоты в перспективных диапазонах. А по действующему законодательству, лицензию очень сложно забрать. Потом уже продавалась компания с радиочастотами. Причем с очень хорошей премией.

У регулятора был и другой выбор — забрать лицензию и выставить ее на торги. Бывший пользователь РЧР подавал в суд на НКРСИ. Реальность такова, что пока идут судебные разбирательства, никто не рискнет купить такие радиочастоты.

Да, у комиссии были претензии к компании «ММДС Украина». Мы думали, что они не полностью используют радиочастоты. По некоторым областям были пробелы. Мы прошли две судебные инстанции, но, в конце концов, нашли решение, удовлетворяющее обе стороны.

И все же мобильные операторы ждали второго тендера, на более «низкие» 1800-е частоты. В чем были отличия этого аукциона?

В 1800-м ситуация была другая. Ведь существующие пользователи РЧР — «Киевстар», Vodafone и lifecell — вынуждены были сдать свои частоты государству (которое бы перераспределило диапазон для выделения сплошных полос — это требование стандарта 4G; ранее частоты были «нарезаны» хаотично — Авт.).

Но поскольку у всех трех операторов были миллионы действующих абонентов, то им нужно было выделить лоты с правом первого выкупа. Ведь иначе невозможно было гарантировать непрерывность ведения бизнеса. А если просто взять и забрать, то можно «завалить» всю связь в стране.

Кстати, механизм компенсации мы применили и в этом случае. Которым воспользовался «Киевстар», сдав излишек частот.

О ПРОБЛЕМАХ С ИНТЕРНЕТОМ

С достижениями понятно. А что бы Вы назвали провалом 2018 года?

Наиболее проблематичной отраслью в Украине является сегмент фиксированного широкополосного доступа (ШПД). Это тот интернет, которым мы пользуемся в наших квартирах или домах. В экономике есть соответствующий термин — избыточное предложение.

В Украине требования к поставщикам этих услуг минимальны. В нашем реестре насчитывается около 5 тыс. интернет-провайдеров, у которых нет лицензий. Они просто должны выполнять правила предоставления услуг.

Большинство этих провайдеров зарегистрированы как физические лица предприниматели (ФЛП). Это как бы неплохо. ФЛП обслуживает две деревни, скрутил два провода и пожалуйста. Если посмотреть на статистику, то проникновение у нас довольно неплохое. Но если поговорить с операторами, у которых от 100 тыс. ШПД-пользователей, то они жалуются, что рынок страдает то ли от «серых» провайдеров, то ли от демпинга.

Получается, что все продают один и тот же «воздух». Все говорят, что продают скорость до 100 Мбитс/с. Но реально нет и 20 Мбит/с. Ведь проконтролировать это невозможно.

С 2014-2015 гг. мы наблюдали за этим рынком и максимум, что смогли сделать — это две вещи. Во-первых, обязать операторов в договоре указывать минимально гарантированную скорость. Если провайдер обещает 20 Мбит/с, а вы измерили и оказалось 10 Мбит/с, то у пользователя есть повод пожаловаться регулятору. Во-вторых, мы настаивали на изменениях в договорах между провайдерами. Чтобы было четко прописано — соглашение заключается между операторами. В таком случае они должны быть внесены в реестр.

Потому что раньше так исторически сложилось, что оператор А не мог понять — оператор Б это уже конечный пользователь или нет? Или он нарежет полученные 100 Мбит/с на 100 каналов и перепродаст еще кому-то.

И как это помогло разрешить проблему?

Не полностью. Если спросить на рынке, как он растет, то ответ будет максимум на 10%. К тому же полным ходом идут ценовые войны.

Если вспомнить мобильный рынок в 2013-2014 годах, то там была похожая ситуация. До 3G тоже велись ценовые войны, все продавали один и тот же «воздух».

Ведь что происходит на рынке, где существует чрезмерное предложение? Возникают ценовые войны. А у операторов нет мотивации инвестировать в рынок, растущий всего лишь на 10% в год. Как следствие, отрасль начинает страдать от недофинансирования и понемногу хилеть.

Что в связи с этим НКРСИ собирается предпринять?

Мы изучаем опыт Европы. Евросоюз принял стратегию с обязательством в каждое домохозяйство интернет-доступ с минимальной скоростью 30 Мбит/с. У нас же пока непонятно, сколько есть абонентов. Из упомянутых 5 тыс. операторов отчетность сдает половина.

Поэтому, когда кто-то говорит «давайте примем стратегию», «ликвидируем цифровой разрыв», то такие заявления для меня не совсем понятны. Давайте сначала посчитаем абонентов. Потом определим, какие именно регионы отстают. И если мы принимаем программу «в каждый дом по 30 Мбит/с», то тогда можно уже создавать соответствующие программы.

В Турции, если не ошибаюсь, около 150 операторов, а у нас более 5 тыс. И непонятно сколько пользователей. О какой инвестиционной привлекательности рынка может идти речь, если даже базовых цифр о нем нет.

Что может сделать регулятор для повышения инвестпривлекательности фиксированного ШПД?

Можно ничего не предпринимать. Но текущее положение делает невозможным какие-либо долгосрочные программы развития. Если же хоть что-то делать, то это могут быть непопулярные меры. Операторы должны взять на себя ответственность.

Во-первых, отчитываться о количестве абонентов. Во-вторых, гарантировать им качество услуг.

Поэтому один путь — регулирование. У нас есть законопроект об электронных коммуникациях, который вводит штрафы. Если ты оператор, то будь добр отчитывайся, сколько у тебя абонентов, и предоставляй гарантированную скорость.

Второй путь – ничего не делать. И когда мобильные операторы получат под 3G/4G радиочастоты в «низких» диапазонах 700, 800, 900 МГц (чем ниже частота, тем шире территория покрытия – Авт.), то все эти ФЛП будут «умирать» и уходить из бизнеса.

На рынке есть 10-20 компаний, у которых 100-200 тыс. абонентов. Если с ними поговорить, то оказывается, что они все готовы продать свои предприятия. Потому что бизнес не растет.

Поэтому после тендеров на «низкие» частоты можно ожидать консолидации рынка фиксированного ШПД вокруг тройки мобильных операторов.

О НОВЫХ АУКЦИОНАХ

Когда можно ожидать следующих аукционов для 3G/4G?

По запуску новых технологий в диапазонах 700-900 МГц и соответственно выдачи под них лицензий мы взаимодействуем с четырьмя компаниями: «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком». Для начала надо провести облеты и установить, не будет ли мешать оборудование операторов военной авиации.

Затем НКРСИ предоставит правительству свои расчеты по цене будущих лотов. Потом внести изменения в нормативные документы, разрешив использование новых технологий на указанных частотах. Но самое сложное — это провести переговоры между операторами о перераспределении РЧР (в 900 МГц частоты операторам также выделены хаотично, тогда как для высокоскоростного интернета нужны сплошные полосы — Авт.).

Но в 900-м диапазоне частот меньше, чем в 1800-м. Такова особенность. Поэтому как выход — выставить на торги пакеты, в которых будут полосы в 700, 800 и 900 МГц. Естественно, с правом первого выкупа 900-х частот, на которых работают 2G-сети всех трех крупнейших операторов.

Когда могут пройти эти аукционы?

Оптимистический сценарий — конец 2019 года. А вот в 2020-м — уже вполне реально. В перспективе диапазон 700 МГц можно будет использовать для 5G. Но для «пятого поколения» нужно намного больше радиочастотного ресурса.

Рассматриваются полосы в 2,3 ГГц, 3,4-3,8 ГГц. В этом году мы попытались увеличить ставки за использования в этих перспективных диапазонах. Ведь ежемесячная плата за 1 МГц в диапазоне 2,6 ГГц — 3 тыс. грн. А в этих двух — всего 40 грн. Мобильным операторам это вполне обоснованно кажется несправедливым.

Пока не удалось убедить в необходимости этого решения при принятии госбюджета на 2019 год. Хотя мы считали, что это дополнительные 350 млн грн. в год.

Нельзя допускать, чтобы владельцы лицензий платили какие-то копейки в бюджет и просто ждали, пока кто-то придет и их купит.

С пользователями РЧР у государства очень простой договор, состоящий из трех компонентов. Первый — ты платишь ренту за использование частот. Если не платишь — тут разговор короткий, государство вправе забрать этот дефицитный ресурс.

Второй — ты используешь РЧР. Если у тебя эксклюзивная лицензия, пожалуйста, делай что-то. Третий — ты должен предоставлять услуги. И покажи, сколько у тебя абонентов. Ведь за счет чего-то нужно платить ренту. Если эти три условия выполняются, у нас нет законных оснований изымать РЧР.

О СМЕНЕ НОМЕРА

Вопрос из другой области — о Mobile Number Portability (MNP), с введением которого Украина, как и с 3G, опоздала минимум лет на 10. Когда украинцы смогут менять оператора с сохранением номера?

MNP «состоится при любой погоде»! Мы уже столько лет потеряли. Для того, чтобы это сделать, надо было договориться с операторами. Порядок внедрения MNP мы согласовали еще в 2015 году. Тогда у меня было понимание, что на 80% работа сделана.

Но я не знал, какой беспорядок у нас царит с государственными закупками. Ведь тогда еще не было Prozorro. Поэтому остальное время — два-три года — у нас ушло на суды. В которые жаловались те, кто был не удовлетворен результатами тендеров по MNP.

Со стороны государства — администратора центральной базы, Украинского госцентра радиочастот (УГЦР) — все готово. Операторы должны закупить и установить оборудования на своих сетях. А также «откатать» взаимодействие с УГЦР.

Я верю в то, что с мая 2019 года MNP в Украине заработает.

Сколько эта услуга — сменить оператора и полностью сохранить свой номер — будет стоить для пользователя?

Немного. Ведь стоимость перехода будет устанавливать оператор, к которому пожелает перейти абонент. И сами компании заинтересованы в том, чтобы цена была как можно ниже.

Как MNP повлияет на рынок? Исчезнут ли условно-бесплатные внутрисетевые звонки?

Сейчас сложно прогнозировать. Станет ясно только после запуска услуги. Определяющим станет то, сколько абонентов воспользуется MNP. Ведь с запуском этой услуги появится дополнительный фактор конкуренции.

О 5G В УКРАИНЕ

Как в целом изменится рынок телекома в будущем?

Все двигается к тому, что «голос» станет бесплатным. Сейчас мы как пользователи по сути покупаем у операторов гигабайты, передачу данных.

Чего украинским телеком-пользователям ждать в 2019 году?

Если принять во внимание, что широкое покрытие 4G появилось в Украине только с лета 2018 года, то в следующем операторы будут активно достраивать инфраструктуру. Соответственно, будет повышаться и качество мобильного интернета.

Пока я не вижу каких-либо изменений в секторе фиксированного ШПД. Когда мы ориентировочно в 2020 году выдадим «низкие» частоты для беспроводного интернета, то на рынке фиксированного доступа произойдут значительные изменения. На него выйдут мобильные операторы.

Стационарная телефония потихоньку умирает. Пока парламент не вернет криминальную ответственность за кражу кабелей, улучшений тут ждать не стоит. Представьте, приходит крупнейший фиксированный оператор, «Укртелеком» и говорит нам, что там-то украли кабель, мы бы проложили новый, но его ведь через неделю снова умыкнут.

О «пятом поколении» мобильной связи в Украине пока рано говорить?

О 5G скажу лишь одно: пока кто-нибудь в мире не найдет способ, как на этом зарабатывать деньги, все это будут лишь тестовые запуски и PR.

На Ваш взгляд, сколько лет можно подождать? Не десять?

Нет, конечно же, не десять. Думаю, что с 2020 года можно будет вернуться к вопросу о 5G.

: Мыкола Олиярнык