В новом сезоне "Карточного домика" Кремль залили кровью

Скоро выйдет новый сезон известного скандального телесериала "Карточный домик". В сети появились его промо-кадры, которые были опубликованы в Instagram-аккаунте.

На фотографиях саги изображен Кремль, залитый "кровью".

Три снимка, стоящие рядом, составляют панораму Кремля со стороны Москвы- реки. Каждая фотография сопровождается небольшой подписью, из которых складывается текст "Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы!".

Напомним, "Карточный домик" - американский телесериал в жанре политической драмы. Он появился на Netflix 1 февраля 2013-го. До последнего сезона сюжет строился вокруг персонажа Кевина Спейси - вымышленного американского политического деятеля Фрэнка Андервуда, который с помощью интриг и убийств проходит путь от конгрессмена до президента США.

Как сообщал MIGnews.com.ua, актер Питер фон Берг, который наиболее известен по роли в американском сериале "Карточный домик" побывал в оккупированном Донецке.