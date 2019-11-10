В НСЖУ раскритиковали требование Зеленского о разработке "стандарта новостей"

Намерение власти ввести уголовную ответственность для СМИ за распространение "недостоверной информации" на самом деле направлено на запугивание масс-медиа уголовщиной или налоговыми проверками - и это совершенно не то, чего ждут от властей журналисты и медиа, написал глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook.

"Защита прав журналистов (реальная борьба с беззаконностью) и защита рабочих мест (экономические стимулы для развития украинских СМИ). Вот очевидные приоритеты информационной политики для нового правительства, а не уголовную ответственность для медийщиков", - указал он.

Томиленко добавил, что ныне действующее законодательство дает многочисленным правоохранительным органам, спецслужбам и регуляторам достаточно полномочий для борьбы с недостоверной информацией и масштабными манипуляциями.

"Но очевидная неэффективность такой борьбы - это вопрос к компетентности чиновников и сотрудников спецслужб, но это не вопрос уголовной ответственности журналистов и медиа", - добавил он.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский распорядился разработать законопроект по урегулированию работы медиа в Украине.