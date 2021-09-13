В Інтернеті виявили 53 мільйони записів про персональні дані українців

База може містити ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири громадян.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що на одному із вебсайтів виявлено базу даних, що може містити персональні дані такі як прізвище.ім'я.по батькові, дату народження, номер телефону, де людина живе навіть з номером квартири чи будинку.

У цьому зв'язку до Національної поліції України Уповноваженим ВРУ з прав людини направлено лист щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який завдяки "вірусу" отримував дані з мобільних.

Kyiv Media

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