В ОБСЕ отреагировали на блокирование NewsOne

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили обеспокоенность в связи с блокированием телеканала NewsOne. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Десир.

"Ограничение доступа в офис телеканала - это непосредственное вмешательство в его работу и физическое запугивание медиа работников. Это неприемлемая ситуация и нападение на свободу СМИ, которые не могут быть оправданы", - цитирует Десира пресс-служба организации.

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти сделать "все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение свободы прессы, обеспечить безопасное рабочее пространство для сотрудников NewsOne и обеспечить беспрепятственную и свободную работу телекомпании".

Кроме того, Десир отметил заявление президента Петра Порошенко о том, что любое давление на СМИ неприемлемо.

Ранее сегодня министр МВД Арсен Аваков призвал разблокировать офис телеканала, который был заблокирован активистами вечером 3 декабря. После блокирования они выставили свои условия.