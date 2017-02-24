В Одессе изъяли 2,5 тонны антиукраинских газет

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Одессе 2,5 тонны фальшивых газет, похожих на официальное издание одной из партий в Верховной Раде. Как сообщает пресс-центр СБУ, провокаторы готовили ряд пропагандистских акций в Одессе на дни памяти Героев Небесной сотни с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Установлено, что газеты были доставлен в Одессу из Киева. "Главные исполнители акции (гражданка Украины - жительница столицы и гражданин России - житель Одессы) должны были получить за свою работу 18 тысяч гривен", - отметили в СБУ.

Фальшивая газета содержала исходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию. Злоумышленники успели привлечь 30 распространителей фейковой газеты и арендовали помещение для ее хранения, отмечают в СБУ.

Спецслужба устанавливает всех причастных к акции антиукраинской пропаганды.

Напомним,23 февраля правоохранители предотвратили похищение нардепа БПП Алексея Гончаренко и задержали организатора - депутата Лиманского райсовета Одесской области Александра Кушнарева и его подельников. По данным правоохранителей, преступная группа занималась изготовлением и распространением агитационных материалов сепаратистской направленности.

