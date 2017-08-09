В офисе и дома у сотрудников Страна.ua проводятся обыски

Оперативные действия проходят по делу о разглашении государственной тайны: речь идет о найденной ранее в офисе USB-карте с некими секретными данными

Сегодня около 09:30 в офисе издания Страна.ua начался обыск. При этом другие обыски проходят в квартирах двух журналистов этого информационного ресурса, сообщили его сотрудники.

"В офисе изымают компьютеры, в домах у наших журналистов - и телефоны, и планшеты", - говорится в сообщении.

Издание утверждает, что разрешение на обыск выдал Печерский районный суд Киева, причем в определении суда речь идет о возможном "разглашении государственной тайны".

Около 10:30 подследственный главный редактор издания Игорь Гужва заявил у себя в Facebook, что обыски идут по делу о гостайне, "которую якобы нашли на какой-то флешке". "В устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут... флэшку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна?", - пишет он.

По мнению Гужвы, делу дан ход якобы для того, "чтобы СБУ могла забрать у полиции всю изъятую технику и там порыться", а также "получить право на оперативно-розыскные действия и кошмарить нас всякими обысками, ставить на прослушку".

Обыски по месту жительства одного из сотрудников издания:

Пресс-атташе Службы Елена Гитлянская позднее сообщила в Facebook, что следователи ведомства в самом деле проводят обыски. "Сотрудники спецслужбы... проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну", - добавила она.

22 июня 2017 года при обыске в офисе издания правоохранители нашли флеш- накопитель, на котором позднее обнаружили электронные документы "со сведениями, которые, возможно, представляют государственную тайну".

22 июня 2017 года около 21:00 правоохранители по подозрению в "вымогательстве и получении" взятки задержали главреда сайта Страна.ua Игоря Гужву вместе с помощником. Нардеп Радикальной партии Дмитрий Линько утверждает, что редакция издания якобы требовала деньги за неразмещение компромата в сети. Гужва говорит, что "люди Линько" якобы сами предложили $20 тысяч за то, чтобы текст о конфликте окружения нардепа и советника главы МВД Ильи Кивы убрали с сайта. Позднее было опубликовано оперативное видео.

Гужве избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 544 тысяч гривень, которые были внесены 27 июня.