В Офисе президента отреагировали на лишение лицензии канала "112 Украина"

В Офисе президента отреагировали на лишение Нацсоветом лицензии телеканала "112 Украина".

"Офис Президента следит за ситуацией телеканала "112 Украина". Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что вскоре будет обновлен состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - добавили в ведомстве.

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина". Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".

Громадське телебачення

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