В полиции охраны задержан начальник отдела за взятки талонами на бензин

За систематическое взяточничество задержан заместитель начальника управления логистики - начальник отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Национальной полиции. Взятки он ежемесячно брал талонами на бензин от подчиненных в регионах в обмен на невмешательство в тендерные торги по закупке горючего.

"При получении очередных ежемесячных отправлений через почтово- логистические центры от одного из региональных подразделений полиции указанное лицо задержано", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Продолжаются обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны Украины и восьми областных ее управлениях (Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской Сумской, Запорожской и Кировоградской областях), по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное уголовное преступление правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 22 августа полиция задержала начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении 96 тыс. гривен взятки. 25 августа суд арестовал Будника и назначил залог 128 тыс. гривен. 28 августа за подозреваемого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Дома у Будника нашли крупные суммы денег и 16 золотых слитков.

Полиция охраны обеспечивает централизованную пультовую охрану объектов всех форм собственности.