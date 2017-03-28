В презентационном видео Киева для "Евровидения-2017" Кличко перечислил преимущества города

В настоящее время Украина активно готовится к проведению нынешнего "Евровидения". Министерство иностранных дел на своей странице в соцсети обнародовало видео, где показаны особенности Киева.

О преимуществах столицы и ее инфраструктуре рассказывает мэр, Виталий Кличко. Кроме того, он подчеркнул, что город ожидает музыкальное первенство.

"Киев с радостью готовится и ждет "Евровидение"", - отмечает Кличко.

Среди представленных в ролике преимуществ столицы два международных аэропорта.

Видео демонстрирует известные муралы на зданиях, обновленный транспорт и храмы.

"Киев - европейский город, в котором многовековая история соединяется с бурной современностью", - объясняет видеоряд глава столицы, отмечая, что город имеет особую атмосферу.

Напомним, после запрета въезда в Украину представительницы России на "Евровидении-2017" стране был предложен альтернативный вариант участия. Впрочем, РФ отказалась от него. На днях Наталья Водянова отдельной петицией попросила разрешить певице все же выступить.