В приложении Facebook появились "Истории"

Социальная сеть Facebook запустила в мобильном приложении функцию "Истории", которая раньше была внедрена в Instagram и мессенджере. Как отмечается в , "Истории" не будут отображаться в ленте пользователей и будут исчезать через сутки после опубликования.

Для того, чтобы добавить "Историю", необходимо нажать на соответствующую иконку, которая будет располагаться в верхней части приложения. Нажав на круглые аватарки друзей, пользователи смогут посмотреть истории, которые были опубликованы ими.

Кроме того, в приложении появилась также возможность накладывать различные эффекты и маски на фото и видео.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.