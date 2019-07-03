В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему"

В работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жалуются, что не могут видеть изображения.Наиболее масштабный сбой наблюдается в США и Западной Европе. Также перебои зафиксированы в Аргентине, Бразилии, России, Сингапуре, Бангкоке, Гонконге и Маниле, сообщает сервис Downdetector.

В WhatsApp пользователи также не могут отправлять некоторые сообщения, пишет The Independent. В частности, не удается передать фото, видео и голосовые сообщения. Вместо них пользователей информируют, что "загрузка не удалась" или появляется сообщение об ошибке.

Все три сервиса принадлежат Facebook. Компания сообщила, что работает над решением проблемы.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Напомним, что в апреле 2019 года социальные сети Facebook и Instagram, а также служба сообщений WhatsApp, были недоступны более трех часов.