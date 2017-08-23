В работе Facebook произошел новый сбой

У некоторых пользователей Facebook возникли проблемы во время пользования социальной сетью. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на данные веб- сайта Down Detector.

Сообщается, что некоторым пользователям не удается увидеть свою страницу. Возможно, возникли технические проблемы.

По некоторым данным, страницы Facebook не загружались у пользователей интернет-браузера Google Chrome. В большинстве случаев проблема решалась очисткой кеша в браузере.

В соответствии с картой Down Detector, проблемы наблюдались преимущественно в Великобритании и Северной Европе. Но это может объясняться временными поясами, поскольку в это время суток более активны люди в европейских странах, чем в других местах.

У украинских пользователей Facebook работает в штатном режиме.