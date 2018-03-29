В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера.

В частности, теперь невозможно отправлять личные сообщения или делать записи на публичных каналах.

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе мессенджера начались примерно в 11 часов.

В основном сбои коснулись западной части России, Украины и Беларуси.

Согласно данным Downdetector, кроме жителей России, на проблемы с доступом к Telegram также пожаловались пользователи из центральной и южной Европы, а также Великобритании, Калифорнии и Средней Азии.

Позже представители Telegram подтвердили, что в работе мессенджера действительно возникли проблемы, большая часть которых пришлась на Европу, Ближний Восток и страны СНГ.

Ранее Верховный суд РФ отклонил иск Telegram в ФСБ о признании незаконным приказа спецслужбы о порядке передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Первый этап блокировки мессенджера стартовал 20 марта, так что, если за 15 дней Telegram не подчинится, суд может принять решение о его приостановлении.

Служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требует, чтобы компания "Телеграмм" в течение 15 дней предоставила ключи для расшифровки сообщений пользователей. Иначе обещают ограничить доступ к мессенджеру, который насчитывает более сотни миллионов пользователей.