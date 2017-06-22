В редакции издания "Страна" проходит обыск - заместитель главного редактора

Представители силовых структур проводят обыск в редакции интернет-издания "Страна". Об этом написала в Facebook заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова.

"Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри - три сотрудника редакции и кролик, в том числе главный редактор Игорь Гужва", - сказано в публикации.

Причина обыска, по словам Крюковой, неизвестна.

Первоначально она считала, что следственные действия в ньюзруме "Страны" проводят сотрудники Службы безопасности Украины. После приезда адвокатов Крюкова уточнила, что в обыске задействовано следственное управление Национальной полиции.