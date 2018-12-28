В РФ анонсировали зеркальные меры в случае закрытия телеканала RT в Великобритании

В случае закрытия британскими властями телеканала RT в Лондоне зеркальные меры будут приняты в отношении Би-би-си в России, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. «Закрыть его сходу не могут, тем более что есть понимание, что если закроют RT здесь, в Лондоне, то аналогичные меры будут приниматься в отношении Би-би-си»,— сказал он в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит русскую службу Би-би-си на соответствие выпускаемых материалов российскому законодательству. Решение последовало за обвинениями против российского государственного телеканала RT в предвзятости со стороны британского медиарегулятора Ofcom.