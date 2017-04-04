В РФ инетрнет-компании выступили против внесудебной блокировки пиратских сайтов

Предложение министра культуры Владимира Мединского защитить российский кино, упростив процедуру блокировки сайтов с нелицензионным контентом, критически встречено участниками рынка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. В ассоциацию входят более 100 интернет-компаний, таких как Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и другие.

«Мы хотим, чтобы, когда законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму, у депутатов уже была информация о нашей позиции»,— заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко. По его словам, письмо господину Володину ушло в понедельник, а копия направлена в комитет Думы по информационной политике. Его руководитель Леонид Левин пообещал учесть позицию отрасли.

«Внесудебный порядок опасен тем, что решение принимается административным органом, который в отличие от суда не является независимым»,— говорится в пиьсме РАЭК. Владелец сайта не может реализовать свое конституционное право на защиту, поскольку не участвует в процессе. Внесудебный порядок предлагается применить к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности государства, что, по мнению РАЭК, создает опасный прецедент. В ассоциации также опасаются, что, если поправки Минкульта будут поддержаны, то другие участники рынка тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав.

Как сообщал «Ъ», Минкульт готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов. Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней. Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов.