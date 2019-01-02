В РФ "Первый канал" отключил комментарии под новогодним обращением Путина, собравшим более 70 тыс. "дизлайков"

Российский "Первый канал" отключил на своей странице в YouTube комментарии под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина, когда количество дизлайков превысило 70 тысяч. Об этом 1 января в Facebook сообщил писатель Евгений Шестаков.

"Не долюбил народец нынче кощеюшку. Плохих слов "Первому каналу" принес, тот все их стер, комментарии отключил", - написал он.

Шестаков также разместил скриншот YouTube-страницы "Первого канала", где видно, что после почти 922 тыс. просмотров обращение Путина собрало 13 тысяч "лайков" и 77 тысяч "дизлайков".

Сейчас на странице "Первого канала" с обращением Путина комментарии отключены, а количество "лайков" и "дизлайков" - скрыто.

Новогоднее видео, размещенное на том же видеосервисе телеканалом "Россия 1", по состоянию на 3.50 2 января не было ограничено. Так, как "не понравилось" его обозначили 33 тыс. пользователей - это в 11 раз больше, чем те, кому понравилось.

В комментариях пользователей присутствует ненормативная лексика в адрес Путина. В частности, его называют "главным врагом России", "вороватым" и "лицемерной рожей".

В новогоднем обращении к гражданам России Путин пожелал им в 2019 году "почувствовать перемены к лучшему". По его словам, сделать это можно "только вместе".

В обращении Путина нет упоминаний об обвале подъезда в многоэтажном доме в Магнитогорске, жертвами которого стали по состоянию на вечер 31 декабря четыре человека.