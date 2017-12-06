В РФ журналистам "Голоса Америки" и "Радио Свобода" запретили посещать Госдуму

Для представителей СМИ, признанных иностранными агентами - "Голоса Америки" и "Радио Свобода" - закрыли вход в Госдуму России.

Как сообщает "Интерфакс", соответствующее решение приняли в нижней палате парламента.

За запрет проголосовали 413 депутатов, 38 не голосовали, вице-спикер от фракции ЛДПР Игорь Лебедев проголосовал против.

"Считаю, это очень поспешное и преждевременное решение. Одной рукой мы выступаем за попытки нормализации отношений, а другой рукой эти попытки зарубаем на корню", - пояснил свое решение Лебедев.

По его словам, лишая журналистов американских СМИ возможности посещать парламент, Россия сама лишается возможности донести до американцев правду о работе Госдумы.

Глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова отметила, что из девяти ранее признанных иноагентами СМИ это решение коснется только "Радио Свобода" и "Голоса Америки". Источник агентства пояснил, что у остальных СМИ-иноагентов и раньше не было возможности посещать Госдуму из-за отсутствия аккредитации от МИД России.

Накануне сенатор Андрей Клишас сообщил, что СМИ-иноагентам запретили посещать Совет Федерации.

Ранее Минюст РФ внес в список иностранных агентов "Голос Америки", "Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".

Закон о СМИ-иноагентах был принят после того, как США потребовали от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента. RT выполнил это требование. После этого RT лишили акредитации в Конгрессе США.