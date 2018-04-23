В России частично перестал работать YouTube

Недоступность YouTube для части российских пользователей совпала с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Google

Сервис YouTube перестал открываться в центральной России, на юге страны, а также на Урале, в Поволжье и ряде регионов Сибири. Проблемы с доступом наблюдаются в Москве и Петербурге. Об этом сообщает Сноб.

Пользователи сообщают о недоступности YouTube с воскресенья, 22 апреля, то есть с момента, когда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Google. Больше всего отчетов о сбое в работе YouTube поступило днем-вечером 22 апреля, а также утром 23 апреля.

16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Также российский регулятор заблокировал миллионы IP- адресов американской компании Amazon. Это произошло после того, как сервисами Amazon для обхода блокировки стал пользоваться Telegram.

Позже Viber сообщил о проблемах со звонками по России, связав это с проблемами связи на серверах Amazon.

18 апреля российские СМИ сообщили истинную причину блокировки Telegram.

23 апреля стало известно, что Роскомнадзор заблокировал часть IP-адресов Google потому что он позволяет компании Telegram использовать свои IP- адреса для осуществления деятельности на территории России.