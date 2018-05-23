В России могут ограничить работу сервиса Booking.com

Российское министерство культуры предложило ограничить работу сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com в ответ на санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое ведомство отправило в Ростуризм.

Поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры, следует из письма министерства.

Отмечается, что с такой инициативой в правительство выступил руководитель компании "Свой туристический сервис" Сергей Войтович. Свое открытое письмо с такой просьбой он отправил еще в апреле, уточняет агентство.

Ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. По словам Войтовича, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов. ​Сервис занимает на рынке доминирующее положение - по его оценкам, на долю Booking.com приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах РФ.

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году. Он предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской компании Booking Holdings. По данным SimilarWeb Booking.com на апрель 2018 года, занимает 79-е место в глобальном рейтинге сайтов и 67 - среди российских пользователей.