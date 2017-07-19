В России неизвестные напали на дом журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной

На дом, в котором проживает журналистка российской "Новой газеты" Юлия Латынина совершено нападение, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Нападение произошло в ночь на 19 июля. По словам Латыниной, здание было опрыскано едким газом неизвестного состава. В результате произошедшего пострадали восемь человек, среди которых четверо пожилых людей и двое детей.

По словам соседей Латыниной, они видели машину нападавших.

Напомним, в августе прошлого года на Юлию Латынину было совершено нападение в центре Москвы. Тогда неизвестные облили ее фекалиями.