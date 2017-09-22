В России ответили на обвинения Facebook

Российская власть никогда не занималась размещением политической рекламы в социальной сети Facebook. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления основателя соцсети Марка Цукерберга относительно проплаченной политической рекламы РФ в Facebook.

"Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна", - приводит его слова российское агентство "Интерфакс".

Напомним, глава соцсети Марк Цукерберг пообещал передать членам конгресса США, которые ведут расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, данные о политической рекламе, проплаченной российскими компаниями.

В будущем в соцсети будут требовать предоставлять данные о спонсорах тех, кто размещает рекламу политического характера.

Ранее в Кремле уже заявляли, что якобы не имели никакого отношения к вмешательство в американские выборы через социальные сети.

Накануне директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, чтопытаясь отследить связь между возможным вмешательством Москвы в выборы в США и рекламными объявлениями в Facebook, в соцсети нашли примерно 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые с июня 2015 по май 2017 годов приобрели около 3 тысяч объявлений на общую сумму 100 тысяч долларов. Эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России.

Подавляющее большинство рекламных объявлений были сосредоточены на усилении социальных и политических разногласий в американском обществе.

По материалам Интерфакс