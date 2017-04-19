В России после избиения скончался автор фильма о криминальных связях Путина

В Москве скончался журналист и соучредитель российской газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко, которого 9 марта избили неизвестные

Об этом сообщает агентство Rfi.

Журналист писал о "бандитском Петербурге" и рассказывал о связях Владимира Путина с криминалом в 1990-е годы.

Как сообщила коллега погибшего, 9 марта Андрущенко подобрала на улице машина скорой помощи.

Журналиста, который шел на деловую встречу, избили неизвестные. В больнице ему сделали операцию, более двух недель он находился в состоянии искусственной комы.

Сегодня Андрущенко умер на 74-м году жизни.

Главный редактор "Нового Петербурга" Денис Усов предположил, что причиной нападения на Андрущенко могли стать острые публикации газеты.

Сам Андрущенко много писал о "бандитском Петербурге" 90-х, о криминальном авторитете Владимире Кумарине, которого, по его словам, видел в приемной Путина в питерской мэрии, о бывшем директоре известного дачного кооператива "Озеро" Владимире Смирнове.

Андрущенко также выступил в документальном фильме "Хуизмистерпутин" 2015 года, который получил широкую популярность. В фильме журналист рассказывал о том, что Путин был "смотрящим" за мэром Анатолием Собчаком, а также о том, что у Путина "практически не было друзей среди нормальных людей, но зато попадались друзья среди уголовного мира ".