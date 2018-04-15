В России после падения из окна скончался журналист, писавший о гибели наемников "Вагнера" в Сирии

Главный редактор агентства "Новый день", в котором работал журналист, считает, что для самоубийства у него не было никаких поводов.

В Екатеринбурге, не приходя в себя после падения из окна, скончался журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который писал о гибели наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии после авиаудара международной коалиции в феврале этого года.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

12 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Мужчина был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор агентства "Новый день" Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью.

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - сказала она.

По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких поводов.

Бородин был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании "Вагнер".

По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК "Вагнера" может достигать 600 человек.

В МИД РФ признали, что в Сирии в начале февраля в результате авиаудара погибли пятеро и получили ранения десятки российских боевиков.