В Ровно подожгли редакцию сайта "Четвертая власть", который расследовал случаи коррупции

В Ровно подожгли помещение редакции информационного портала "Четвертая власть", который специализируется на расследованиях коррупции в местных органах власти.

Об этом сообщается на странице портала в Facebook.

"Около 19:00 в здание редакции вошел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал", говорится в сообщении.

Заместитель редактора Антонина Торбич рассказала, что услышала, как внизу открылась дверь и кто-то вошел. Один из сотрудников пошел посмотреть, кто там, когда послышался звон стекла и хлопок. На первом этаже после поджога стал валить черный дым, сотрудники редакции попытались залить огонь собственными силами и схватились за ведра с водой. Когда приехали пожарные - главный источник огня уже был ликвидирован.