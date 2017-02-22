В сети появился 3D-тур по самому большому в мире самолету "Мрия"

Украинское авиастроительное предприятие Антонов создало во всемирной сети Интернет 3D-экскурсию по самому большому в мире самолету АН-225 Мрия.

"Отныне каждый в мире имеет возможность "посетить" самый большой в мире самолет Ан225 Мрия", - сообщает на своей официальной странице в Facebook фирма.

Для того, чтобы осуществить 3D-тур по салону самолета нужно просто перейти по ссылке .

Как сообщал MIGnews.com.uа, в украинской авиастроительной компании "Антонов" намерены продолжить программу строительства пассажирских самолетов Ан-148 после того, как на них заменят российское оборудование.



