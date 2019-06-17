В штабе опровергли информацию о входе украинских войск в оккупированный Донецк

Информационные ресурсы боевиков распространяют "вброс" о подразделениях Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе частности заявили, что в сети распространяют фейк о якобы занятии позиций подразделением ДУК "Правый сектор" и военнослужащими отдельной механизированной бригады им.Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка.

"Для создания этого сообщения была использована недостоверная информация, в частности, привлечены личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины", - отметили в штабе.

Украинские военные считают, что так боевики пытаются дискредитировать подразделения ВСУ и украинские власти, в частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины.

Напомним, 16 июня на Донбассе боевики обстреливали позиции войск 30 раз, двое военных ранены.