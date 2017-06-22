В Швейцарии арестовали украинский залог в 15 млн. евро за Евровидение

В Швейцарии наложили арест на 15 млн евро, предоставленные Украиной в качестве гарантии успешного проведения в Киеве музыкального конкурса "Евровидение-2017".

Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса - Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

"Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно сумма гарантии должна вернуться, - сказано в заявлении НОТУ.

Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры".

По словам гендиректора НОТУ Зураба Аласания сейчас нанята юридическая фирма из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством.