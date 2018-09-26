В случае объединения экс-регионалы возьмут под контроль львиную долю медиа - СМИ

Кроме телеканалов и изданий в новой "оппозиции" будет самый большой финансовый ресурс.

В случае полноценного объединения сил "Оппозиционного блока" Рината Ахметова и Сергея Левочкина и блока "За життя" во главе с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, под их контролем окажется наибольшее количество телеканалов и изданий. Об этом говорится в материале "Украинской правде".

По данным издания, от объединения политических партий будет три плюса - совместное масштабное медийное поле, консолидация выборцов востока и юга и концентрация крупнейшего финансового ресурса в украинской политике, соревноваться с которым сможет разве команда действующего президента Петра Порошенко.

"Во-первых, они будут включать фактически крупнейший медийный пул из всех, которыми могут похвастаться политические группы в Украине. На "регионалов" будут работать: весь медиа-холдинг Ахметова совместно с рейтинговым на сегодня каналом "Украина", весь холдинг Фирташа-Левочкина, включая "Интер" и "112 канал" с NewsOne, которые сейчас находятся в орбите влияния Медведчука", - говорится в материале.

При этом издание отмечает, что стратегическая цель "великого объединения" отнюдь не успех на президентских выборах, а взятие под контроль следующий парламент после выборов 2019 года. Все группы переговорщиков считают, что вместе смогут завести до следующей Раде самую большую фракцию и желательно занять кресло премьера.

Как сообщалось ранее, бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что на три года стал управляющим телеканала NewsOne, аффилированного с внефракционным народным депутатом Евгением Мураєвим.

Ранее "Схемы" сообщили, что бывший глава администрации президента Леонида Кучмы, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук приобрел телеканал "112. Украина".

По материалам: Украинская правда