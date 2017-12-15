В социальной сети Facebook через мессенжер распространяется вирус-троян

Пользователям от друзей в Facebook массово начали приходить сообщения с вложенным файлом video_1459 (цифры могут быть разными).

Если вы получили такое сообщение, то не скачивайте и открывайте его.

Перейдя по ссылке, начинается загрузка файла программы, которую нужно установить. Затем появляется значок программы похожий на YouTube. В результате чего данные вашей страницы оказываются руках мошенников. Тогда уже от вашего имени идет рассылка спама.

Если вы все-таки заразились, то удалите программу, почистите компьютер с помощью антивируса. Затем нужно сменить пароль на Facebook и установить двухфакторную аутентификацию.

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