Сайт Роскомнадзора перестав працювати 17 квітня на тлі блокування месенджера Telegram.

Російський опозиційний сайт Каспаров.ру запевняє, що "в спробах заблокувати Telegram Роскомнадзор заблокував сам себе".

Про це повідомляє "Новое Время".

Чиновники відомства повідомляють, що на сайт було скоєно масовані DDoS- атаки, які привели до перебоїв в роботі сайту. Однак цікаво, що при використанні VPN сайт rkn.gov.ru відкривається, чого не повинно відбуватися при подібній атаці.

Відзначимо, що, намагаючись заблокувати Telegram, Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених в Росії сайтів 1 834 996 IP-адрес, в тому числі 1 048 574 адрес з підмереж Google і 655 352 IP-адрес Amazon. Це блокування стало найбільшим в історії сучасної Росії.

"Стрілянина з гармати по IP-адресам хостингів Amazon і Google призвела до збоїв в роботі безлічі інтернет-сервісів. Цього ранку я не зміг завантажити вкладення з пошти Gmail, а стрімінг музики в Spotify не працював; періодично падав сервіс для спільних проектів Trello. Користувачі фіксують безліч подібних випадків: не працюють додатки, онлайн-сервіси та мультиплеєрний гри", - повідомив в своєму каналі в Telegram оглядач проекту BeardyCast Сергій Епіхін.