В США обязали "Россию сегодня" маркировать себя как иноагента

В Соединенных Штатах объявили иностранным агентом медиагруппу "Россия сегодня", распространяющую кремлевскую пропаганду на американской территории

Американский Минюст обязал компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента. Об этом заявили в пресс-службе пропагандистского российского ресурса РИА Новости, ссылаясь на имеющееся в их распоряжении официальное уведомление властей США.

Чтобы подчиниться требованиям, у RIA Global есть 13 дней.

Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в комментарии: "Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами".

В документе Минюста США утверждается, что эта компания занимается "политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Американские власти утверждают, что после перерегистрации RIA Global они смогут продолжить работу, но при этом каждый эфир будет сопровождаться уведомлением о статусе иностранного агента.

Инфографика: агентство Deutsche Welle

RIA Global LLC - американская компания, в которой работают американские журналисты, готовящие новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik. Ранее США уже поставили на учет как иноагента российский государственный телеканал RT. Россия в ответ приняла собственный закон об иноагентах и уже признала в качестве таковых целый ряд СМИ, связанных с "Голосом Америки" и "Радио Свобода".

14 ноября 2017 года RT America зарегистрирован в США в качестве иностранного агента. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян назвала такой статус "клеймом".