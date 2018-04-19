В США показали фильм о первых 100 днях Украины после бегства Януковича

В Вашингтоне прошла презентация документальной ленты "Украина. 100 дней над бездной" об одном из наиболее сложных периодов истории становления украинской государственности после побега экс-президента Виктора Януковича.

Премьерный показ фильма за рубежом состоялся в Посольстве Украины в США, сообщает Укринформ.

"Это были сложные времена, потому что среди основных задач мы должны были восстановить вертикаль власти после того, как в одну ночь сбежал президент, развалилось полностью правительство, не стало вообще руководящих органов - главнокомандующего, руководителей СБУ, МВД. Страна находилась на грани хаоса, и в этот момент, как мы теперь знаем, на границах стояли тысячи российских военных, готовых в любой момент дойти до Киева", - отметила автор идеи и продюсер фильма Екатерина Кириченко.

Фильм состоит из интервью, воспоминаний и документальных кадров. Он рассказывает о добровольцах, которым не было во что обуться, не было техники и экипировки, но люди покидали свои дома и шли отстаивать свою независимость. В то же время лента раскрывает феномен волонтеров, которые отдавали последнее для добровольцев.

Как сообщила Кириченко, идея создать такую картину появилась еще в 2014 году, и в 2017-м завершилась работа над лентой. В ближайшее время показ фильма планируется провести в Чехии, Канаде и разных городах и университетах Соединенных Штатов.