В столичном метро 4G запустили еще на 8 станциях

Еще на восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними запустили 4G. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".

"Запустили 4G на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь в "подземке" можно работать онлайн или немного развлечься перед обучением с любимым сериалом.

Сообщается, что к 4G подключены:

* Житомирская * Святошино * Героев Днепра * Минская * Оболонь * Сырец * Дорогожичи * Лукьяновская

"Первой в Киеве 4G получила станция Академгородок. Скоро - запуск на 14 станциях, на всех - до конца года", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для работы 4G в метро три мобильных оператора используют частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что обеспечивает качество и скорость мобильного интернета.

ПрессОрг24