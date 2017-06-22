В "Страна.ua" дали первые комментарии по поводу обысков редакции

Обыски, которые начались в редакции интернет-издания "Страна.ua", увеличат количество читателей.

Об этом заявила журналист этого издания Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne.

"Для любого СМИ, особенно растущего СМИ, подобные действия ... делают колоссальный пиар. С сегодняшнего дня та часть аудитории, которая не знала о существовании "Страна.ua", повторно туда зайдут, посмотрят и начнут читать наши материалы", - подчеркнула Крюкова.

Она добавила, что в некоторой степени даже благодарна оппонентам "за то, что нам делают скорый рейтинг".

Также она предоставила информацию о том, что с обысками в редакцию пришло следственное управление Национальной полиции.

"Единственное, что понятно, - это не СБУ, как мы думали сначала. Следствие проводит следственное управление Нацполиции", - констатировала журналистка.

Она предположила, что инициаторами таких действий была "одни из частых героев" публикаций издания.

"Пока не буду говориить, кто это. Вскоре мы об этом узнаем", - сказала Крюкова.

Вместе с тем она отметила, что редакция пока ограничена в информации, так как ни адвокатов, ни сотрудников "Страна.ua" в здание релакции не пускают.

Как сообщал NewsOne ранее, сотрудники Нацполиции пришли с обысками в редакцию интернет-издания "Страна.ua"

NewsOne

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