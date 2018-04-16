В центре Москвы задержали участников акции против блокировки Telegram

На Лубянской площади в Москве на акции против блокировки Telegram задержали нескольких активистов. Всего задержаны семь человек, среди них Мария Алехина и Дмитрий Энтео, сообщает «Дождь». Позже господин Энтео сообщил «Интерфаксу», что число задержанных выросло до 13 человек.

В знак протеста активисты запускали разноцветные бумажные самолетики. Белый бумажный самолетик изображен на эмблеме Telegram.

Напомним, в пятницу Таганский райсуд Москвы постановил заблокировать доступ к ресурсам Telegram. Сегодня провайдеры по требованию Роскомнадзора начали блокировать мессенджер. Основатель Telegram Павел Дуров называет решение суда Telegram антиконституционным и призывает использовать серверы для обхода блокировок.