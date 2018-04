На аккаунтах Твитера зафиксированы проблемы

После 17.00 по киевскому времени в социальной сети Твиттер зафиксированы перебои.

В частности, при входе в сеть сообщается о наличии технических проблем:

"Something is technically wrong.

Thanks for noticing—we're going to fix it up and have things back to normal soon"